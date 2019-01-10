Газизов опроверг информацию о возвращении Зинченко в «Уфу»

Футбол 10 января 2019 14:10 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Украинец выступал за российский клуб в 2015-2016 годах.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном возвращении в команду полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

«Мы были бы несказанно рады, если бы такое произошло, но это не более чем выдумки, – приводит ТАСС слова Газизова. – Никаких переговоров по его возвращению мы не вели и не ведем, однако если все же такое и случится, то все мы здесь будем прыгать до потолка от счастья».

Напомним, 22-летний украинец выступал за «Уфу» в 2015-2016 годах, после чего перешел в «Манчестер Сити» за 1,7 миллиона фунтов.

Накануне в первом матче ½ финала Кубка лиги с «Бертоном» (9:0) Зинченко забил свой первый гол за «горожан». После этого журналист Sky Sport Italia Франческо Пьетрелла сообщил в твитере, что «Уфа» может вернуть игрока, взяв его в аренду.

#Zinchenko segna così il primo gol con il City. Nasce fantasista, è finito terzino sinistro. Potrebbe tornare all’UFA (Russia) in prestito in questa sessione #FaCup #CityBurtonAlbion



pic.twitter.com/PDutn2NCW6 — Francesco Pietrella (@frapietrella) January 9, 2019

В нынешнем сезоне Зинченко провел 11 матчей за «Манчестер Сити», из них три – в премьер-лиге.