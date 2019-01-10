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Футбол10 января 2019 14:10Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

Газизов опроверг информацию о возвращении Зинченко в «Уфу»

Украинец выступал за российский клуб в 2015-2016 годах.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном возвращении в команду полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

«Мы были бы несказанно рады, если бы такое произошло, но это не более чем выдумки, – приводит ТАСС слова Газизова. – Никаких переговоров по его возвращению мы не вели и не ведем, однако если все же такое и случится, то все мы здесь будем прыгать до потолка от счастья».

Напомним, 22-летний украинец выступал за «Уфу» в 2015-2016 годах, после чего перешел в «Манчестер Сити» за 1,7 миллиона фунтов.

Накануне в первом матче ½ финала Кубка лиги с «Бертоном» (9:0) Зинченко забил свой первый гол за «горожан». После этого журналист Sky Sport Italia Франческо Пьетрелла сообщил в твитере, что «Уфа» может вернуть игрока, взяв его в аренду.

В нынешнем сезоне Зинченко провел 11 матчей за «Манчестер Сити», из них три – в премьер-лиге.

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