Аяз Гулиев: Сразу согласился вернуться в «Спартак» - Советский спорт
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Футбол10 января 2019 14:41Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

Аяз Гулиев: Сразу согласился вернуться в «Спартак»

Воспитанник красно-белых провел 2018 год в «Ростове».

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, выступавший в первой части сезона за «Ростов», рассказал о своем возвращении в родной клуб.

– Речь об этом пошла давно, но конкретики поначалу не было, и я старался о «Спартаке» не думать, ведь впереди оставалось еще много матчей, – приводит слова 22-летнего Гулиева. – А вот когда первая часть сезона завершилась и мои представители подтвердили, что интерес есть, то я сразу ответил согласием. Ведь я вырос в «Спартаке» и всегда мечтал попасть в первую команду. Поэтому сейчас очень рад.

– Когда полгода назад вы ушли в «Ростов» уже не в аренду, а на постоянной основе, рассчитывали вернуться?
– Держал это в уме, потому что мечта есть мечта. С другой стороны, я понимал, что такие мысли могут мне помешать развиваться. Поэтому старался концентрироваться на «Ростове» и проявлять себя там. Донскому клубу благодарен: в нем я набрался опыта в премьер-лиге и именно в качестве игрока «Ростова» понравился осенью «Спартаку».

Напомним, в нынешнем сезоне воспитанник «Спартака» провел 15 матчей за «Ростов», в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

В начале 2018 года Гулиев выступал за «Ростов» на правах аренды, после чего клуб из Ростова-на-Дону выкупил трансфер игрока.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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