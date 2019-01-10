Джано Ананидзе: Хотел перейти в «Витесс», но этот вариант отпал – иду в «Крылья»

Футбол 10 января 2019 15:07 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

«Спартак» отдал полузащитника в аренду до конца сезона.

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе подтвердил, что до конца сезона будет играть на правах аренды за «Крылья Советов», хотя изначально рассчитывал перейти в «Витесс».

«Не скрываю, что хотел попробовать свои силы в Европе, – приводит слова Джано официальный сайт красно-белых. – Меня приглашал главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, и именно этот вариант был для меня приоритетным. К сожалению, возникли определенные сложности с документами. И хотя я соглашался пойти на серьезное понижение в финансовом плане, переход все равно не состоялся.

Теперь «Витесс» отпал – иду в «Крылья». 14 января начнется подготовительный сбор. Были и другие варианты в России, но главный тренер самарцев Миодраг Божович звонил мне лично. Я обещал, что если не сложится с иностранным клубом, то пойду именно к нему. Дал слово, ведь отлично отношусь к Миодрагу как к тренеру и как к человеку. А он прекрасно знает мои возможности по совместной работе в «Ростове».

В «Крылья» переходит Саша Самедов, это приятно. Рад, что он хочет играть дальше и не закончил карьеру.

Отношусь к аренде с пониманием и адекватно оцениваю свое состояние: сказалась череда травм; где-то, видимо, недорабатывал сам. Мне нужно через игры доказать, что я сильный футболист. И я это сделаю! Я боец. У меня уже было подобное испытание, когда нужно было отступить на шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Теперь нужно пройти через это снова.

Хочу не играть по пять минут, а выходить на поле регулярно. Только так смогу стать сильнее, доказать свою состоятельность и вернуться в «Спартак».

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Ананидзе сыграл в трех матчах, проведя на поле в общей сложности 43 минуты. На его счету голевая передача в игре заключительного перед зимним перерывом тура с «Анжи» (3:0).

С марта по сентябрь Ананидзе восстанавливался после разрыва крестообразной связки колена.