Джерри Сен-Жюст: Интерес «Зенита» и «Наполи»? В будущем нельзя ничего исключать - Советский спорт
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Футбол10 января 2019 16:17Источник: RTVEАвтор: Сметанникова Дарья

Джерри Сен-Жюст: Интерес «Зенита» и «Наполи»? В будущем нельзя ничего исключать

Защитник «Фейеноорда» Джерри Сен-Жюст прокомментировал информацию об интересе «Зенита» и «Наполи».

«Я сосредоточен на своем будущем в «Фейеноорде». Это все разговоры, и я о них не думаю. Но в будущем нельзя ничего исключать.

В первой половине сезона у меня были трудные периоды из-за проблем с плечом, затем я травмировал бедро, и конечно, же красная карточка в матче с «Аяксом». На каникулах я упорно тренировался и сейчас полностью готов ко второй части сезона», - цитирует 22-летнего защитника RTV Rijnmond.

В нынешнем сезоне Сен-Жюст провел за «Фейеноорд» 14 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Контракт голландца с клубом рассчитан до июня 2021 года. А его трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.com, составляет пять миллионов евро.

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