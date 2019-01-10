Кавани отказался переходить в «Далянь Ифан»

Футбол 10 января 2019 16:25 Источник: Le10sport.com Автор: Липкин Антон

Уругваец не готов к продолжению карьеры в Китае.

Форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани отклонил предложение о переходе в «Далянь Ифан», сообщает Le10sport.com.

31-летний уругваец на данном этапе карьеры не готов уезжать в китайскую суперлигу.

По данным источника, на Кавани сохраняется высокий спрос в Европе. На форварда претендуют «Атлетико», «Челси» и «Наполи».

Самым вероятным вариантом продолжения карьеры для Кавани может в ближайшее время стать клуб из Мадрида, где ждут решения о будущем от испанца Диего Косты.

У форварда также есть предложение от «Далянь Ифан». И если трансфер состоится в январе, то «Атлетико» уже в зимнее трансферное окно постарается подписать Кавани. В противном случае переговоры могут быть отложены до лета.

Напомним, контракт Кавани с «ПСЖ» рассчитан до 2020 года.