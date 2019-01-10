Армянский журналист: «Зенит» проявляет интерес к Мхитаряну

Футбол 10 января 2019 17:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян попал в сферу интересов «Зенита». Об этом в своем твиттере сообщил армянский журналист Грач Хачатрян.

Ранее сообщалось, что Мхитарян будет готов покинуть «Арсенал», если в стан лондонцев перейдет полузащитник «Барселоны» Денис Суарес.

Действующий контракт 29-летнего армянина с «Арсеналом» действует до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

Мхитарян в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 14 матчей, в которых забил 4 мяча.