«Рубин» объявил об уходе Кудряшова

Футбол 10 января 2019 18:00 Источник: ФК «Рубин» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник сборной России Федор Кудряшов расторг контракт с «Рубином» по соглашению сторон. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

«ФК «Рубин» благодарит Федора за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!», - говорится в сообщении.

«Рубин» и Фёдор Кудряшов расторгли контракт по соглашению сторон🔚



Фёдор Кудряшов пришел в «Рубин» в июле 2017 года и провёл за нашу команду 38 матчей.



«Рубин» благодарит Фёдора за время, проведённое в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!🙌🏻 pic.twitter.com/v7WVnbzvG1 — «Рубин» Казань (@fcrk) 10 января 2019 г.

31-летний игрок обороны сборной России выступал за «Рубин» с июля 2017 года и за полтора сезона провел за команду 38 матчей. Ранее сообщалось, что причиной возможного ухода Кудряшова из казанского клуба является его высокая зарплата.

Ранее появилась информация, что Кудряшов может продолжить карьеру в «Краснодаре».