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Футбол10 января 2019 18:00Источник: ФК «Рубин»Автор: Сметанникова Дарья

«Рубин» объявил об уходе Кудряшова

Защитник сборной России Федор Кудряшов расторг контракт с «Рубином» по соглашению сторон. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

«ФК «Рубин» благодарит Федора за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!», - говорится в сообщении.

31-летний игрок обороны сборной России выступал за «Рубин» с июля 2017 года и за полтора сезона провел за команду 38 матчей. Ранее сообщалось, что причиной возможного ухода Кудряшова из казанского клуба является его высокая зарплата.

Ранее появилась информация, что Кудряшов может продолжить карьеру в «Краснодаре».

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