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Футбол10 января 2019 18:54Источник: Чемпионат.comАвтор: Сметанникова Дарья

Агент: Вагнер Лав с удовольствием вернулся бы в ЦСКА

Агент Эвандро Феррейра рассказал, что его клиент Вагнер Лав близок к расторжению контракта с «Бешикташем».

«Сейчас Вагнер близок к тому, чтобы разорвать контракт с «Бешикташем» и стать свободным агентом. Как только он станет свободным агентом, мы сможем понять, где он продолжит карьеру.

С российскими клубами я пока не общался. Но если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в московский клуб», - приводит слова агента «Чемпионат».

34-летний бразилец в текущем сезоне провел за «Бешикташ» 16 матчей, в которых забил семь мячей.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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