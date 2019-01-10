Агент: Вагнер Лав с удовольствием вернулся бы в ЦСКА

Футбол 10 января 2019 18:54 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

Агент Эвандро Феррейра рассказал, что его клиент Вагнер Лав близок к расторжению контракта с «Бешикташем».

«Сейчас Вагнер близок к тому, чтобы разорвать контракт с «Бешикташем» и стать свободным агентом. Как только он станет свободным агентом, мы сможем понять, где он продолжит карьеру.

С российскими клубами я пока не общался. Но если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в московский клуб», - приводит слова агента «Чемпионат».

34-летний бразилец в текущем сезоне провел за «Бешикташ» 16 матчей, в которых забил семь мячей.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году.