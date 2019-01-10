Антон Зиньковский: В «Крыльях Советов» меня лично хотел видеть Божович

«Чертаново» объявил об уходе из клуба полузащитника Антона Зиньковского, который подпишет контракт с «Крыльями Советов» после прохождения медосмотра.
22-летний футболист прокомментировал свой переход в самарский клуб.
«Мне сообщали о вариантах. Знаю, что звонили из клубов ближнего зарубежья, и мы выбирали команду. При выборе «Крыльев» большую роль играло то, что меня хотел видеть в команде лично Божович. Но пока я с ним не общался. Пообщаюсь, когда приеду в команду.
Думаю, любому молодому футболисту хочется играть в РПЛ. Но если бы заинтересовался какой-то европейский топ-клуб, как Головиным, то я уехал бы.
Чувствовать могу что угодно, например то, что могу выступать в «Манчестере». Все зависит от подготовки, сборов и видения главного тренера. Конечно, любому футболисту хочется играть в основе», - приводит слова Зиньковского «Евро-футбол».
В нынешнем сезоне на счету Зиньковского 11 голов и две результативные передачи в 22 матчах ФНЛ.