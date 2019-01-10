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Футбол10 января 2019 20:13Источник: Calciomercato.itАвтор: Сметанникова Дарья

СМИ рассказали о конфликте Сарри с Грановской

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри и российский директор клуба Марина Грановская не могут прийти к соглашению насчет трансфера Гонсало Игуаина.

По информации Calciomercato, Сарри настаивает на приобретении форварда «Милана» Игуаина, права на которого принадлежат «Ювентусу». Однако руководство «Челси» в лице Грановской не хочет платить за 31-летнего аргентинца 50 млн евро.

Отмечается, что Сарри видит в Игуаине замену Альваро Морате, который покинет клуб уже в зимнее трансферное окно.

Грановская, несмотря на желание Сарри, приняла решение заморозить трансфер Игуаина, что вызвало негативную реакцию со стороны итальянского специалиста.

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