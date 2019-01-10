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Футбол10 января 2019 22:24Источник: Instagram

Джикия - Ананидзе: Возвращайся быстрее, буду скучать

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал переход Джано Ананидзе в «Крылья Советов».

«Возвращайся быстрее! Буду скучать! Только пристегнись, я тебя прошу», - написал Джикия в Instagram.

Напомним, что ранее Ананидзе на правах аренды перешел «Крылья Советов» до конца сезона. 26-летний полузащитник сыграл в трех матчах за «Спартак» в текущем розыгрыше чемпионата России, проведя на поле в общей сложности 43 минуты. На его счету голевая передача в игре заключительного перед зимним перерывом тура с «Анжи» (3:0).

Таблица трансферов РПЛ здесь

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Возвращайся быстрее! Буду скучать😢❤️! Только пристегнись я тебя прошу 😂😂😂

Публикация от Георгий Джикия #14 (@georgiy_14)

#Футбол-Россия#рпл#джикия георгий#ананидзе джано#фк спартак#фк крылья советов
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