Джикия - Ананидзе: Возвращайся быстрее, буду скучать

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал переход Джано Ананидзе в «Крылья Советов».
«Возвращайся быстрее! Буду скучать! Только пристегнись, я тебя прошу», - написал Джикия в Instagram.
Напомним, что ранее Ананидзе на правах аренды перешел «Крылья Советов» до конца сезона. 26-летний полузащитник сыграл в трех матчах за «Спартак» в текущем розыгрыше чемпионата России, проведя на поле в общей сложности 43 минуты. На его счету голевая передача в игре заключительного перед зимним перерывом тура с «Анжи» (3:0).
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Возвращайся быстрее! Буду скучать😢❤️! Только пристегнись я тебя прошу 😂😂😂
Публикация от Георгий Джикия #14 (@georgiy_14)