Джикия - Ананидзе: Возвращайся быстрее, буду скучать

Футбол 10 января 2019 22:24 Источник: Instagram

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал переход Джано Ананидзе в «Крылья Советов».

«Возвращайся быстрее! Буду скучать! Только пристегнись, я тебя прошу», - написал Джикия в Instagram.

Напомним, что ранее Ананидзе на правах аренды перешел «Крылья Советов» до конца сезона. 26-летний полузащитник сыграл в трех матчах за «Спартак» в текущем розыгрыше чемпионата России, проведя на поле в общей сложности 43 минуты. На его счету голевая передача в игре заключительного перед зимним перерывом тура с «Анжи» (3:0).