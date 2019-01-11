Непомнящий покинул пост директора «Балтики» по развитию молодежного футбола

Футбол 11 января 2019 08:00 Источник: ФК «Балтика» Автор: Спирин Дмитрий

Тренер Валерий Непомнящий прокомментировал свой уход с должности директора по развитию молодежного футбола «Балтики».

«Расстаюсь с клубом с грустью. Считаю, "Балтика" не заслуживает той турнирной позиции, на которой оказалась. В Калининграде обязательно должна быть сильная команда. Здесь отличная база, фантастический стадион, великолепные болельщики, с которыми у меня были частые встречи.

А в Центре подготовки молодых футболистов трудятся настоящие профессионалы, которые вкладывают душу в свою работу. Желаю, чтобы «Балтика» процветала», – цитирует Непомнящего официальный сайт клуба.

75-летнего специалиста назначили главным тренером «Балтики» 1 июня 2018 года, а в сентябре он перешел на должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола.