Непомнящий покинул пост директора «Балтики» по развитию молодежного футбола - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 08:00Источник: ФК «Балтика»Автор: Спирин Дмитрий

Непомнящий покинул пост директора «Балтики» по развитию молодежного футбола

Тренер Валерий Непомнящий прокомментировал свой уход с должности директора по развитию молодежного футбола «Балтики».

«Расстаюсь с клубом с грустью. Считаю, "Балтика" не заслуживает той турнирной позиции, на которой оказалась. В Калининграде обязательно должна быть сильная команда. Здесь отличная база, фантастический стадион, великолепные болельщики, с которыми у меня были частые встречи.

А в Центре подготовки молодых футболистов трудятся настоящие профессионалы, которые вкладывают душу в свою работу. Желаю, чтобы «Балтика» процветала», – цитирует Непомнящего официальный сайт клуба.

75-летнего специалиста назначили главным тренером «Балтики» 1 июня 2018 года, а в сентябре он перешел на должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола.

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