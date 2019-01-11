«Зенит» предложил «Бенфике» 16 миллионов евро за воспитанника «Барселоны» - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 13:46Источник: SAPO DesportoАвтор: Липкин Антон

«Зенит» предложил «Бенфике» 16 миллионов евро за воспитанника «Барселоны»

Неустойка в контракте испанца с клубом составляет 60 миллионов.

«Зенит» рассчитывает приобрести левого защитника «Бенфики» Алекса Гримальдо, сообщает SAPO Desporto со ссылкой на A Bola.

По информации источника, лидер премьер-лиги готов заплатить «орлам» за 23-летнего испанца 16 миллионов евро. Однако эта сумма значительно ниже неустойки, которая прописана в контракте игрока и составляет 60 миллионов евро.

При этом самому игроку в Санкт-Петербурге предложены более выгодные условия по личному контракту.

Воспитанник «Барселоны» выступает в Лиссабоне с 2016 года. В 90 матчах за «Бенфику» Гримальдо забил семь голов и сделал 13 голевых передач.

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