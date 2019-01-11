Константин Лепехин: Мхитарян в «Зените»? Это было бы сильное приобретение - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 16:02Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Сметанникова Дарья

Константин Лепехин: Мхитарян в «Зените»? Это было бы сильное приобретение

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна в петербургский клуб.

«Это было бы однозначно сильное приобретение. В «Зените» нет такого креативного футболиста, на которого люди будут ходить персонально. Если бы его купили, то большая масса любителей футбола, которая не болела за «Зенит», станет поддерживать этот клуб. Да и в целом Мхитарян мне нравится как футболист.

Возвращение Ригони? Если инициатива его возвращения идет от Семака, то шансы играть, а не сидеть на скамейке, у него есть. Если это исходит от агента, то у него минимальные шансы выходить на поле», - цитирует Лепехина «Евро-футбол».

Ранее сообщалось, что Мхитарян будет готов покинуть «Арсенал», если в стан лондонцев перейдет полузащитник «Барселоны» Денис Суарес.

Действующий контракт 29-летнего армянина с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

Ригони провел первую половину сезона на правах аренды в серии А в составе «Аталанты». 25-летний аргентинец сообщил о своем возвращении в «Зенит», опубликовав фотографию в инстаграме.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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