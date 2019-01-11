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Футбол11 января 2019 23:27

«Севилья» договорилась с «Аяксом» о переходе Вебера

«Севилья» достигла соглашения с «Аяксом» по поводу перехода защитника Максимилиана Вебера, сообщает пресс-служба испанского клуба.

20-летнему австрийцу в ближайшее время предстоит пройти медицинский осмотр, после чего подписать личный контракт.

По данным transfermarkt.de, голландский клуб выручит на продаже футболиста 10,5 миллионов евро.

Напомним, Вебер перешел в «Аякс» из австрийского «Рапида» летом 2017 года за 7,5 миллионов евро. В текущем сезоне Максимилиан в составе амстердамцев принял участие в 16 играх во всех турнирах и записал на свой счет две результативные передачи.

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