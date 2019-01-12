«Ростов» объявил о подписании полузащитника сборной Казахстана

Футбол 12 января 2019 11:37 Источник: ФК «Ростов» Автор: Липкин Антон

20-летний Зайнутдинов провел 2018 год в «Астане».

Полузащитник «Астаны» Бактиер Зайнутдинов продолжит карьеру в «Ростове», сообщает официальный сайт российского клуба.

20-летний воспитанник «Тараза» перешел в «Астану» в январе 2018 года. За прошедший год он провел за команду 35 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Чаще всего он выходил на позицию атакующего полузащитника, хотя также может сыграть на обоих флангах атаки.

В составе «Астаны» Зайнутдинов стал чемпионом Казахстана.

23 марта 2018 года полузащитник провел свой первый матч за сборную Казахстана, выйдя в стартовом составе в товарищеской игре с Венгрией (2:3) и отметил свой дебют голом. Всего на его счету три забитых мяча в девяти матчах за национальную команду.