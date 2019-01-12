Далер Кузяев: Не стоит зацикливаться, что «Фенербахче» на предпоследнем месте в чемпионате Турции - Советский спорт
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Футбол12 января 2019 12:44Источник: ФК «Зенит»Автор: Липкин Антон

Далер Кузяев: Не стоит зацикливаться, что «Фенербахче» на предпоследнем месте в чемпионате Турции

«Зенит» сыграет с турецким клубом в 1/16 финала Лиги Европы.

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о предстоящих матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

– Посмотрел состав команды – довольно сильные игроки там выступают, – приводит слова 25-летнего полузащитника официальный сайт клуба, – наверняка будет непросто.

– А посмотрели на турнирную таблицу?
– Они на предпоследнем месте, но Лига Европы – совсем другой турнир, всего два матча в противостоянии, так что не стоит зацикливаться на том, что они неудачно выступают в чемпионате Турции. Мы подойдем к встречам практически без игровой практики – по сути, это будет первый официальный матч в этом году. Плюс поддержка турецких болельщиков. Будет крайне тяжело.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Фенербахче» 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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