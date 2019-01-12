Эльмир Набиуллин: Смотрю состав «Фенербахче» и удивляюсь, что они идут предпоследними - Советский спорт
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Футбол12 января 2019 13:00Источник: ФК «Зенит»Автор: Липкин Антон

Эльмир Набиуллин: Смотрю состав «Фенербахче» и удивляюсь, что они идут предпоследними

«Зенит» сыграет с турецким клубом в 1/16 финала Лиги Европы.

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин высказался о предстоящем предсезонном турнире в Катаре и матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

– Думаю, это будут интересные матчи, – приводит слова Набиуллина официальный сайт клуба. – Говорят, у них очень веселые болельщики – будет интересно.

– При этом команда идет на предпоследнем месте...
– Да, смотрю на их состав и думаю: как-то это странно, что они идут на такой позиции. Думаю, в Турции нас в любом случае ждет непростой матч.

– Перед играми Лиги Европы «Зениту» предстоит сыграть в предсезонном турнире в Катаре. Что думаете по поводу турнира?
– Думаю, что несмотря на то, что турнир товарищеский, все команды захотят занять первое место: будет настоящая борьба.

Напомним, на турнире в Катаре «Зенит» сыграет с «Локомотивом» (22 января), «Спартаком» (25 января) и «Ростовом» (28 января).

Матчи 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» пройдут 14 февраля в Стамбуле и 21 февраля в Санкт-Петербурге.

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