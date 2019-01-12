СМИ: Попов отказался от перехода в «Рубин» и вернется в чемпионат Болгарии

Футбол 12 января 2019 14:03 Источник: «БИЗНЕС Online» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает "Бизнес Online".

Бывший хавбек московского "Спартака" Ивелин Попов принял решение вернуться в чемпионат Болгарии.

Согласно источнику, 31-летний полузащитник отказался от трансфера в "Рубин" и подпишет контракт с "Лудогорцем".

Отмечается, что стороны не смогли договориться о зарплате. Казанский клуб предлагал футболисту соглашение до конца текущего сезона с зарплатой в 10-20 тысяч евро. При этом в московском "Динамо" и "Ростове" Попову были готовы платить до 800 тысяч евро в год.

Также сообщается, что у хавбека есть предложения из Турции, ОАЭ и Нидерландов.