Наставник «Эвертона»: Отдали Влашича в аренду не для того, чтобы потом продать

Футбол 12 января 2019 15:06 Источник: The Liverpool Echo Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне хорватский футболист провел 20 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевых паса.

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва рассказал о планах на полузащитника Николу Влашича, который летом 2018 году отправился в московский ЦСКА на правах аренды.

"Он хочет играть по 90 минут каждую неделю, и когда мы принимали решение, то хотели, чтоб он стал сильнее.

Посмотрим, время покажет. Мы отдали его в аренду не для того, чтобы потом продать. Наша цель – убедиться в том, что он сможет играть за "Эвертон", – приводит слова специалиста Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что Влашичем интересуются итальянские клубы, в том числе "Милан" и "Рома".