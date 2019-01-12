Наставник «Эвертона»: Отдали Влашича в аренду не для того, чтобы потом продать - Советский спорт
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Футбол12 января 2019 15:06Источник: The Liverpool EchoАвтор: Гичунцев Артур

Наставник «Эвертона»: Отдали Влашича в аренду не для того, чтобы потом продать

В текущем сезоне хорватский футболист провел 20 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевых паса.

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва рассказал о планах на полузащитника Николу Влашича, который летом 2018 году отправился в московский ЦСКА на правах аренды.

"Он хочет играть по 90 минут каждую неделю, и когда мы принимали решение, то хотели, чтоб он стал сильнее.

Посмотрим, время покажет. Мы отдали его в аренду не для того, чтобы потом продать. Наша цель – убедиться в том, что он сможет играть за "Эвертон", – приводит слова специалиста Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что Влашичем интересуются итальянские клубы, в том числе "Милан" и "Рома".

Таблица трансферов РПЛ здесь

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