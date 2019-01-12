Полузащитник сборной Польши Шиманьский перешел в «Ахмат»

Полузащитник «Вислы» Дамиан Шиманьский перешел игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба польской команды.
По информации издания Przeglad Sportowy, трансфер 23-летнего футболиста обошелся российскому клубу в 1,5 млн евро.
Переход хавбека стал для «Вислы» вторым в списке самых прибыльных в клубной истории.
Добавим, что Шиманьски выступал за «Вислу» с 2017 года и успел провести за команду 52 матча, забив при этом 8 голов и отдав 8 результативных передач. В 33 матчах из 52 он выводил команду на поле с капитанской повязкой. В текущем сезоне футболист сыграл 20 матче за клуб в чемпионате Польши и записал на свой счет два забитых мяча.
Отметим, что на счету футболиста также четыре матча за сборную страны.
Damian Szymański odchodzi z Wisły Płock do ósmej drużyny rosyjskiej ekstraklasy @rfpl - @akhmatgrozny ! Warto dodać, że kwota transferu jest drugą najwyższą w historii naszego klubu. Szycha, dziękujemy za wszystko!Powodzenia!🙌✍️🇷🇺— WislaPlockSA (@WislaPlockSA) 12 января 2019 г.
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