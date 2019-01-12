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Футбол12 января 2019 18:44Источник: ФК «Висла»

Полузащитник сборной Польши Шиманьский перешел в «Ахмат»

Полузащитник «Вислы» Дамиан Шиманьский перешел игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба польской команды.

По информации издания Przeglad Sportowy, трансфер 23-летнего футболиста обошелся российскому клубу в 1,5 млн евро.

Переход хавбека стал для «Вислы» вторым в списке самых прибыльных в клубной истории.

Добавим, что Шиманьски выступал за «Вислу» с 2017 года и успел провести за команду 52 матча, забив при этом 8 голов и отдав 8 результативных передач. В 33 матчах из 52 он выводил команду на поле с капитанской повязкой. В текущем сезоне футболист сыграл 20 матче за клуб в чемпионате Польши и записал на свой счет два забитых мяча.

Отметим, что на счету футболиста также четыре матча за сборную страны.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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