«Краснодар» объявил о переходе Ристича в «Монпелье»

«Краснодар» и «Монпелье» достигли договоренности о трансфере сербского полузащитника Михайло Ристича.
«Михайло Ристич перешел во французский «Монпелье». Мы желаем Михайло успехов в дальнейшей карьере!», - говорится в сообщении пресс-службы команды.
Напомним, что 23-летний полузащитник пополнил «Краснодар» летом 2017 года. За это время Ристич сыграл восьми официальных матчах за команду, не отметившись в них результативными действиями. 2018 год футболист провел в аренде в пражской «Спарте».
Михйло Ристич перешел во французский «Монпелье» @MontpellierHSC.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 12 января 2019 г.
В «Краснодаре» Ристич сыграл 8 официальных матчей, не отметившись в них
результативными действиями.
2018 год футболист провел в аренде в пражской «Спарте». Мы желаем Михайло успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/JwllcHbrn5