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Футбол12 января 2019 22:23Источник: ФК «Краснодар»

«Краснодар» объявил о переходе Ристича в «Монпелье»

«Краснодар» и «Монпелье» достигли договоренности о трансфере сербского полузащитника Михайло Ристича.

«Михайло Ристич перешел во французский «Монпелье». Мы желаем Михайло успехов в дальнейшей карьере!», - говорится в сообщении пресс-службы команды.

Напомним, что 23-летний полузащитник пополнил «Краснодар» летом 2017 года. За это время Ристич сыграл восьми официальных матчах за команду, не отметившись в них результативными действиями. 2018 год футболист провел в аренде в пражской «Спарте».

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