«Ювентус» в гостях обыграл «Болонью» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии - Советский спорт
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Футбол13 января 2019 00:40Источник: «Советский спорт»

«Ювентус» в гостях обыграл «Болонью» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Футболисты «Ювентуса» одержали победу над «Болоньей» в матче 1/8 финала Кубка Италии со счетом 2:0.

В составе туринской команды голами отметились Федерико Бернардески и Мойзе Кин.

Напомним, что ранее участие в 1/4 финала себе обеспечили «Лацио» и «Милан».

Кубок Италии
1/8 финала

«Болонья» – «Ювентус» - 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бернардески (9), 0:2 – Кин (49).

«Болонья»: Анжело, Ларангейра, Хеландер, Дейкс, Калабрези, Сориано, Сванберг (Донса, 62), Пульгар, Маттьелло (Орсолини, 70), Дестро (Паласио, 77), Сансоне.

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Спинаццола (Алекс Сандро, 80), Хедира, Пьянич, Дуглас Коста (Дибала, 77), Джан, Бернардески, Кин (Роналду, 62).

Предупреждения: Бернардески (30), Де Шильо (43), Джан (69), Сориано (82).

#кубок италии по футболу#фк ювентус#фк болонья
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