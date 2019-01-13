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Футбол13 января 2019 10:32Источник: Sportbox.ruАвтор: Сметанникова Дарья

«Зенит» может приобрести защитника «Томи» Клещенко

Центральный защитник «Томи» Александр Клещенко попал в сферу интересов «Зенита».

Как сообщает Sportbox.ru со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Клещенко уже зимой может пополнить ряды клуба из Санкт-Петербурга.

«В ближайшие дни — 14–15 января — Клещенко станет свободным агентом. За ним наблюдали скауты «Зенита». Тренерский штаб тоже заинтересован в игроке. Но вопрос заключения контракта зависит от спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты. Он иностранец и больше работает по европейским рынкам. Сейчас он взял паузу», - сообщил источник.

На счету 23-летнего Клещенко в текущем сезоне 23 матча за «Томь», в которых он забил два мяча. Защитник провел за команду все матчи без замен.

«Томь» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Зенит» лидирует после первой части сезона РПЛ.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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