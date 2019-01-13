«Ростов» объявил о переходе полузащитника «Анжи» Глебова

Футбол 13 января 2019 10:58 Источник: ФК «Ростов» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Анжи» Данил Глебов стал игроком «Ростова». Об этом сообщает пресс-служба ростовской команды.

О деталях контракта пока неизвестно.

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Данил Глебов — игрок «Ростова»



19-летний полузащитник подписал контракт с нашим клубом.



Подробнее: https://t.co/9ycyfAHDnk pic.twitter.com/4WuWPez6k9 — Football Club Rostov (@rostovfc) 13 января 2019 г.

19-летний Глебов является воспитанником томского футбола. В 2015 году футболист выступал в молодежной команде «Локомотива».

В премьер-лиге Глебов дебютировал за «Анжи» в 2017 году.

На счету Глебова в нынешнем сезоне восемь матчей, пять из которых в стартовом составе.

После 17 туров РПЛ «Анжи» занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице. «Ростов» идет седьмым.