«Ростов» объявил о переходе полузащитника «Анжи» Глебова

Полузащитник «Анжи» Данил Глебов стал игроком «Ростова». Об этом сообщает пресс-служба ростовской команды.
О деталях контракта пока неизвестно.
⚡⚡⚡— Football Club Rostov (@rostovfc) 13 января 2019 г.
Данил Глебов — игрок «Ростова»
19-летний полузащитник подписал контракт с нашим клубом.
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19-летний Глебов является воспитанником томского футбола. В 2015 году футболист выступал в молодежной команде «Локомотива».
В премьер-лиге Глебов дебютировал за «Анжи» в 2017 году.
На счету Глебова в нынешнем сезоне восемь матчей, пять из которых в стартовом составе.
После 17 туров РПЛ «Анжи» занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице. «Ростов» идет седьмым.