Защитник «Зенита» Карпов стал игроком «Крыльев Советов» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол13 января 2019 13:34Источник: ФК «Крылья Советов»Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Зенита» Карпов стал игроком «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Максима Карпова, права на которого принадлежали «Зениту».

«Очень рад присоединиться к «Крыльям». Знаю, что в Самаре очень любят футбол, и на новом стадионе с посещаемостью все в порядке — это многое значит для любого игрока. Зимой на сборах команде предстоит хорошо поработать, чтобы во второй части сезона показать хороший результат и порадовать болельщиков. Мне, в свою очередь, хочется помочь «Крыльям» взять нужные очки и добиться поставленных целей», - цитирует Карпова пресс-служба самарской команды.

23-летний защитник в своей карьере выступал за «Зенит-2», «СКА-Хабаровск» и «Ротов». В активе Карпова восемь матчей за молодежную сборную России и два гола.

#карпов максим#фк зенит#фк крылья советов#Свершившиеся трансферы#рпл#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта