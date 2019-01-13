Защитник «Зенита» Карпов стал игроком «Крыльев Советов»

Футбол 13 января 2019 13:34 Источник: ФК «Крылья Советов» Автор: Сметанникова Дарья

«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Максима Карпова, права на которого принадлежали «Зениту».

«Очень рад присоединиться к «Крыльям». Знаю, что в Самаре очень любят футбол, и на новом стадионе с посещаемостью все в порядке — это многое значит для любого игрока. Зимой на сборах команде предстоит хорошо поработать, чтобы во второй части сезона показать хороший результат и порадовать болельщиков. Мне, в свою очередь, хочется помочь «Крыльям» взять нужные очки и добиться поставленных целей», - цитирует Карпова пресс-служба самарской команды.

Максим Карпов подписал контракт с "Крыльями Советов"https://t.co/xzXmsIiQFz — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 13 января 2019 г.

23-летний защитник в своей карьере выступал за «Зенит-2», «СКА-Хабаровск» и «Ротов». В активе Карпова восемь матчей за молодежную сборную России и два гола.