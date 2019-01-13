Тимофеев стал игроком «Крыльев Советов»

Футбол 13 января 2019 14:04 Источник: ФК «Крылья Советов» Автор: Спирин Дмитрий

"Крылья Советов" взяли в аренду полузащитника московского "Спартака" Артема Тимофеева.

Футболист, которому недавно исполнилось 25 лет, имеет в своем активе 57 игр за "Спартак-2" и 23 матча за основной состав красно-белых.

- Эмоции на высоте. Хочется играть и показывать себя, помогать команде. У меня все впереди и я верю, что все будет хорошо. Слышал много хорошего о коллективе "Крыльев", о том, что в клубе все отлично. Моя девушка часто бывает в Самаре, и она рассказывала, что это красивый город. Для меня так же важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе и сыграться с ребятами, - цитирует Тимофеева официальный сайт "Крыльев".

За "Крылья Советов" Тимофеев будет выступать под 40 номером.