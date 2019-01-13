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Футбол13 января 2019 16:01Источник: ФК «Крылья Советов»Автор: Спирин Дмитрий

«Крылья Советов» подтвердили подписание Зиньковского

Российский нападающий Антон Зиньковский стал игроком "Крыльев Советов".

13 января в Москве игрок подписал трехлетний контракт с клубом. 22-летний нападающий - воспитанник академии "Чертаново".

В прошлом сезоне Антон в составе "Чертаново" с 18 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром первенства ПФЛ-Запад, а в нынешнем сезоне первенства ФНЛ Зиньковский отметился 11 голами.

– Антон Зиньковский - перспективный молодой футболист с отличной техникой и поставленным ударом. Он уже успел заявить о себе, но "Крылья Советов" - безусловно, его главный вызов на данный момент. Надеюсь, что Антон поможет нам в весенней части Чемпионата и добавит креатива в атакующих действиях,- заявил генеральный директор "Крылья Советов" Виталий Шашков.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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