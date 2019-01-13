«Крылья Советов» подтвердили подписание Зиньковского

Российский нападающий Антон Зиньковский стал игроком "Крыльев Советов".
13 января в Москве игрок подписал трехлетний контракт с клубом. 22-летний нападающий - воспитанник академии "Чертаново".
В прошлом сезоне Антон в составе "Чертаново" с 18 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром первенства ПФЛ-Запад, а в нынешнем сезоне первенства ФНЛ Зиньковский отметился 11 голами.
– Антон Зиньковский - перспективный молодой футболист с отличной техникой и поставленным ударом. Он уже успел заявить о себе, но "Крылья Советов" - безусловно, его главный вызов на данный момент. Надеюсь, что Антон поможет нам в весенней части Чемпионата и добавит креатива в атакующих действиях,- заявил генеральный директор "Крылья Советов" Виталий Шашков.
Антон Зиньковский – игрок "Крыльев Советов"https://t.co/qZFuQ0rg1c— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 13 января 2019 г.