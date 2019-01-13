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Футбол13 января 2019 18:17Источник: Чемпионат.comАвтор: Спирин Дмитрий

Ванек и Тумасян могут покинуть «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что игроки команды полузащитник Ондржей Ванек и защитник Денис Тумасян не поехали на сбор с первой командой по решению главного тренера Дмитрия Кириченко.

- Ванек пройдет медосмотр в Уфе вместе с Тумасяном. Они не едут на сбор с первой командой по решению главного тренера. Думаю, раз это произошло, игроки понимают причину.

«Уфа» действует согласно контракту. Никаких разногласий в наших отношениях нет. Клуб несет ответственность за свои обязательства перед игроками, а игроки – перед клубом. Между строк висит, что эти футболисты будут выставлены на трансфер, - сказал Газизов в беседе с "Чемпионатом".

    • Ранее Ванек сообщил, что его без объяснения причины не взяли на сбор с главной командой «Уфы».

Таблица трансферов РПЛ здесь

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