Ванек и Тумасян могут покинуть «Уфу»

Футбол 13 января 2019 18:17 Источник: Чемпионат.com Автор: Спирин Дмитрий

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что игроки команды полузащитник Ондржей Ванек и защитник Денис Тумасян не поехали на сбор с первой командой по решению главного тренера Дмитрия Кириченко.

- Ванек пройдет медосмотр в Уфе вместе с Тумасяном. Они не едут на сбор с первой командой по решению главного тренера. Думаю, раз это произошло, игроки понимают причину.

«Уфа» действует согласно контракту. Никаких разногласий в наших отношениях нет. Клуб несет ответственность за свои обязательства перед игроками, а игроки – перед клубом. Между строк висит, что эти футболисты будут выставлены на трансфер, - сказал Газизов в беседе с "Чемпионатом".