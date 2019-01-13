«Крылья Советов» объявили о переходе Ананидзе (фото)

Футбол 13 января 2019 21:04

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе оставшуюся часть сезона на правах аренды проведет в «Крыльях Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

Сегодня, 13 января в Москве 26-летний Ананидзе подписал соглашение с самарским клубом. За «Крылья» Джано будет выступать под 10 номером.

Джано Ананидзе переходит в "Крылья Советов" на правах аренды https://t.co/GPQVYG9MhD — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 13 января 2019 г.

Напомним, Джано сыграл в трех матчах за «Спартак» в текущем розыгрыше чемпионата России, проведя на поле в общей сложности 43 минуты. На его счету голевая передача в игре заключительного перед зимним перерывом тура с «Анжи» (3:0).