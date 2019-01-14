Алексей Миранчук: Получили хороший урок в Лиге чемпионов, будем стараться вернуться туда - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 11:05Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Алексей Миранчук: Получили хороший урок в Лиге чемпионов, будем стараться вернуться туда

На данный момент подопечные Юрия Семина занимают пятое место в таблице РПЛ, набрав 28 очков.

Хавбек московского "Локомотива" Алексей Миранчук высказался об игре своей команды в текущем сезоне.

"В этом сезоне "Локомотив" остался без евровесны и, честно говоря, этот факт вызывает ощущения того, что чего-то не хватает. В прошлом году мы начали тренировочные сборы немного раньше, так как играли в Лиге Европы. В этом году не получилось, однако мы получили бесценный опыт и хороший урок по выступлению в Лиге чемпионов, поэтому сейчас будем стараться вернуться туда. В любом случае, такой клуб как "Локомотив", обязан на постоянной основе выходить в плей-офф еврокубков.

Мне бы хотелось обратиться к нашим болельщикам, чтобы они продолжили нас поддерживать. Мы в свою очередь приложим все силы, чтобы поддержать и порадовать их своим уровнем игры. Мы одна команда, вместе у нас все получится, и все будет хорошо", – цитирует игрока ТАСС.

Напомним, "Локомотив" на групповом этапе Лиги чемпинов встречался с "Порту", "Галатасараем" и "Шальке", и занял последнее место.

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