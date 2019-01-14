Эмануэль Маммана: Мне повезло, я смог восстановиться после тяжелой травмы - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 13:14Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Эмануэль Маммана: Мне повезло, я смог восстановиться после тяжелой травмы

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в беседе с клубной пресс-службой рассказал о своем состоянии, а также поделился ожиданиями от матчей с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мне повезло, я смог полностью восстановиться после тяжелой травмы. Сейчас у нас начнется предсезонная подготовка, и я планирую отработать ее как следует, чтобы всегда выходить в стартовом составе и проявить себя во второй половине сезона с лучшей стороны.

Что касается встречи с «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы, то мне уже не впервой играть с турецкой командой – когда я выступал за «Лион», у нас был непростой матч с «Бешикташем». Против «Фенербахче» тоже будет сложно, потому что у них собраны неплохие игроки. Нам важно хорошо подготовиться и плотно поработать, чтобы выиграть в этом противостоянии.

Вообще, мы в первую очередь должны думать о своей игре. А то, что сейчас они идут не на лидирующих позициях в чемпионате, ни о чем не говорит. Команда выступает в Лиге Европы, они заслужили это прежде всего своей игрой. Поэтому мы должны серьезно подготовиться и разобрать соперника. Этим мы и планируем заниматься в ближайшее время», – приводит слова Мамманы пресс-служба клуба.

Напомним, 1-й матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом» состоится 12 февраля.

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