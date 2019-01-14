Роберт Мак: Шкртел рассказал, что у «Фенербахче» все сложно - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 13:35Источник: «РИА Новости»Автор: Гичунцев Артур

Роберт Мак: Шкртел рассказал, что у «Фенербахче» все сложно

На данный момент турецкая команда занимает предпоследнее, 17-е место в таблице суперлиги.

Хавбек "Зенита" Роберт Мак дал комментарий перед первым матчем с турецким "Фенербахче".

"Обсуждали жеребьевку с партнером по сборной Словакии Мартином Шкртелом Мы давно играем вместе в национальной команде, да и в Петербурге все знают его.

Сейчас у "Фенербахче" в Турции не лучшие времена – по его словам, все сложно. Надеюсь, за предстоящий месяц мы наберем хорошую форму и проведем две классные игры.

Фенербахче" – одна из сильнейших команд Турции, с отличными фанатами и стадионом. Играть с ней будет непросто – мы должны быть готовы на 100% и победить на выезде, чтобы дома играть с большей уверенностью", – приводит слова полузащитника агентство "РИА Новости".

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Напомним, 1-й матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом» состоится 12 февраля.

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