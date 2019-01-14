«Челси» сделал «Зениту» предложение по Паредесу (видео)

Футбол 14 января 2019 17:30 Источник: Evening Standard

«Челси» сделал стартовое предложение «Зениту» о покупке полузащитника Леандро Паредеса.

По информации London Evening Standard, руководство английского клуба предложило за аргентинского футболиста 26,8 миллиона фунтов.

Так же боссы «Челси» готовы предложить аргентинцу контракт на четыре с половиной года с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю.

Как отмечается, руководство и тренерский штаб лондонской команды рассматривают 24-летнего аргентинца в качестве замены ушедшему в «Монако» полузащитнику Сеску Фабрегасу.

В текущем сезоне Паредес провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, записал на свой счет 4 гола и 4 результативные передачи.