Власти Швейцарии «потеряли» десятки болельщиков в России после ЧМ

Футбол 14 января 2019 18:15 Источник: «Р-Спорт»

Несколько десятков швейцарских футбольных болельщиков, приехавших в Россию по FanID, могли остаться в стране после истечения срока действия документа, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на SonntagsBlicks.

По информации издания, посетить Россию по паспорту болельщика можно было до 31 декабря 2018, чем воспользовались швейцарские фанаты. По состоянию на 25 декабря 2018 года в России находился 81 гражданин Швейцарии.

Предполагается, что покинуть Россию по окончании работы визовых функций документа успели не все швейцарцы. В связи с этим сотрудники МИД Швейцарии обратились к российским коллегам с просьбой предоставить поименный список швейцарских обладателей FanID, однако получили отказ из соображений защиты персональных данных.