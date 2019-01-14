Власти Швейцарии «потеряли» десятки болельщиков в России после ЧМ - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 18:15Источник: «Р-Спорт»

Власти Швейцарии «потеряли» десятки болельщиков в России после ЧМ

Несколько десятков швейцарских футбольных болельщиков, приехавших в Россию по FanID, могли остаться в стране после истечения срока действия документа, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на SonntagsBlicks.

По информации издания, посетить Россию по паспорту болельщика можно было до 31 декабря 2018, чем воспользовались швейцарские фанаты. По состоянию на 25 декабря 2018 года в России находился 81 гражданин Швейцарии.

Предполагается, что покинуть Россию по окончании работы визовых функций документа успели не все швейцарцы. В связи с этим сотрудники МИД Швейцарии обратились к российским коллегам с просьбой предоставить поименный список швейцарских обладателей FanID, однако получили отказ из соображений защиты персональных данных.

#чм-2018
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