«Реал» может обменять Иско на Дибалу

Футбол 14 января 2019 19:06 Источник: Tuttosport

Мадридский «Реал» может отпустить полузащитника Иско в «Ювентус» в обмен на нападающего Пауло Дибалу, сообщает Tuttosport.

По информации издания, Иско хочет покинуть испанский клуб из-за разногласий с главным тренером команды Сантьяго Солари. Одним из претендентов на испанца является «Ювентус».

Руководство «Реала» заинтересовано в переходе нападающего «Старой синьоры» Пауло Дибалы. Итальянский клуб согласится на сделку, если в нее будет включен Иско.

Авторитетный портал transfermarkt.de оценивается стоимость Иско в 75 миллионов евро, а Дибалы – в 110 миллионов евро.

Напомним, в текущем сезоне Иско в составе «Реала» принял участие в 21-й игре во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. А на счету Дибалы 23 матча, семь голов и три результативных передачи за «Ювентус».