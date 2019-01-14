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Футбол14 января 2019 19:55Источник: Goal.com

«Зенит» хочет получить за трансфер Паредеса 40 миллионов фунтов

Руководство «Зенита» хочет получить от «Челси» 40 миллионов фунтов за переход полузащитника Леандро Паредеса, сообщает портал Goal.com.

Сообщалось, что тренерский штаб лондонской команды во главе с Маурицио Сарри рассматривает 24-летнего аргентинца в качестве замены ушедшему в «Монако» полузащитнику Сеску Фабрегасу.

Ранее «Челси» сделал стартовое предложение «Зениту» о покупке Паредеса. По информации London Evening Standard, руководство английского клуба предложило за аргентинского футболиста 26,8 миллиона фунтов.

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