«Зенит» хочет получить за трансфер Паредеса 40 миллионов фунтов

Футбол 14 января 2019 19:55 Источник: Goal.com

Руководство «Зенита» хочет получить от «Челси» 40 миллионов фунтов за переход полузащитника Леандро Паредеса, сообщает портал Goal.com.

Сообщалось, что тренерский штаб лондонской команды во главе с Маурицио Сарри рассматривает 24-летнего аргентинца в качестве замены ушедшему в «Монако» полузащитнику Сеску Фабрегасу.

Ранее «Челси» сделал стартовое предложение «Зениту» о покупке Паредеса. По информации London Evening Standard, руководство английского клуба предложило за аргентинского футболиста 26,8 миллиона фунтов.