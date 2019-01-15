Шведский хавбек Олссон официально стал игроком «Краснодара» (фото)

Футбол 15 января 2019 10:40 Источник: ФК «Краснодар» Автор: Гичунцев Артур

В прошедшем сезоне футболист провел 29 матчей, забил пять голов и отдал пять голевых передач.

Хавбек сборной Швеции Кристоффер Олссон, последним клубом которого был АИК, подписал соглашение с "Краснодаром".

Как сообщает клубная пресс-служба, контракт бывшего игрока лондонского "Арсенала" рассчитан на 4,5 года.

Кристоффер Олссон @krisolsson официально стал игроком «Краснодара»!



Сегодня 23-летний шведский полузащитник подписал с нашим клубом личный контракт до лета 2023 года.



Добро пожаловать в Краснодар, Кристоффер!



Välkommen till Krasnodar, Kristoffer! pic.twitter.com/0IRgnG0Cgh — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 15 января 2019 г.

Добавим, что 23-летний Олссон уже успел провести 4 матча в составе сборной Швеции.