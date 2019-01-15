Шведский хавбек Олссон официально стал игроком «Краснодара» (фото) - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 10:40Источник: ФК «Краснодар»Автор: Гичунцев Артур

Шведский хавбек Олссон официально стал игроком «Краснодара» (фото)

В прошедшем сезоне футболист провел 29 матчей, забил пять голов и отдал пять голевых передач.

Хавбек сборной Швеции Кристоффер Олссон, последним клубом которого был АИК, подписал соглашение с "Краснодаром".

Как сообщает клубная пресс-служба, контракт бывшего игрока лондонского "Арсенала" рассчитан на 4,5 года.

Добавим, что 23-летний Олссон уже успел провести 4 матча в составе сборной Швеции.

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