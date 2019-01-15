«Сантос» пытался купить у «Спартака» Педро Рошу - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 11:05Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

«Сантос» пытался купить у «Спартака» Педро Рошу

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

Форвард московского "Спартака" Педро Роша мог покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, в его услугах был заинтересован "Сантос", который вышел на связь с руководством красно-белых, чтоб обсудить переход игрока.

Отмечается, что российский клуб потребовал за нападающего 12 млн евро, что не устроило бразильцев. Стоит добавить, что именно за такую сумму "Спартак" приобрел Рошу в 2017 году у "Гремио".

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 4 матча и не отметился голевыми действиями на поле.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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