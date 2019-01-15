Орлов сообщил, что Лодыгин продолжит карьеру в Англии

Футбол 15 января 2019 12:34 Источник: Радио «Зенит» Автор: Гичунцев Артур

Ранее стало известно, что игрок не полетел с командой на зимний сбор в Катаре.

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что голкипер Юрий Лодыгин покинет "Зенит" и станет игроком английского клуба.

«По моим данным, Юрий Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии. Правда, это чемпионшип. Пока об этом еще не сообщают. Пожелаем Юрию успехов.

Летом у него заканчивается контракт с «Зенитом», и его вряд ли бы продлили, потому что ему трудно бороться за то, чтобы быть первым вратарем. В «Зените» есть вратарь сборной Лунев, он моложе. Есть есть и Михаил Кержаков. Поэтому Лодыгин не летит с «Зенитом» на сбор в Катаре», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

28-летний Лодыгин выступает за питерский клуб с 2013 года.

В текущем сезоне он провел 1 матч и пропустил 4 гола. Его контракт с "Зенитом" действует до 30 июня 2019 года, а трансферный лист оценивается в 2 млн евро.