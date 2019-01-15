Орлов сообщил, что Лодыгин продолжит карьеру в Англии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол15 января 2019 12:34Источник: Радио «Зенит»Автор: Гичунцев Артур

Орлов сообщил, что Лодыгин продолжит карьеру в Англии

Ранее стало известно, что игрок не полетел с командой на зимний сбор в Катаре.

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что голкипер Юрий Лодыгин покинет "Зенит" и станет игроком английского клуба.

«По моим данным, Юрий Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии. Правда, это чемпионшип. Пока об этом еще не сообщают. Пожелаем Юрию успехов.

Летом у него заканчивается контракт с «Зенитом», и его вряд ли бы продлили, потому что ему трудно бороться за то, чтобы быть первым вратарем. В «Зените» есть вратарь сборной Лунев, он моложе. Есть есть и Михаил Кержаков. Поэтому Лодыгин не летит с «Зенитом» на сбор в Катаре», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

28-летний Лодыгин выступает за питерский клуб с 2013 года.

В текущем сезоне он провел 1 матч и пропустил 4 гола. Его контракт с "Зенитом" действует до 30 июня 2019 года, а трансферный лист оценивается в 2 млн евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#Футбол-Россия#рпл#чемпионшип#Возможные трансферы#фк зенит#орлов геннадий#лодыгин юрий
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта