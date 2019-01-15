Геннадий Орлов: Семак хорошо относится к Паредесу, но тот все время хочет уйти

Футбол 15 января 2019 13:57 Источник: Радио «Зенит» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что аргентинец близок к переходу в "Челси".

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о положении полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.

«Паредес – это 50 процентов Витселя или 20 процентов Халка. Нам есть с кем сравнивать, давайте не опускать планку «Зенита».

Надо ли отдавать Паредеса? Я вчера спросил у Семака: «Если игрок не хочет играть в «Зените»…» Семак говорит: «Надо все сделать, чтобы он уходил». Но это говорилось гипотетически. Он не говорил, мол, пусть Паредес уходит. Семак хорошо относится к Паредесу. Но тот все время хочет уйти. Если парень хочет уйти, то зачем его держать.

На днях Паредес ретвитнул про «Челси». Если он делает такие твиты… Вот вы слышали, чтобы Паредес хоть раз сказал, что хочет стать чемпионом с «Зенитом»? Когда это было, один раз в прошлом сезоне на встрече с болельщиками? 35 миллионов – хорошая цена за него», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В текущем сезоне Паредес провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, записал на свой счет 4 гола и 4 результативные передачи.