Матч ¼ финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия стал самой рейтинговой программой на ТВ в 2018 году

Четвертьфинальный матч чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии (1:1, 3:4 по пен.) стал самой рейтинговой уникальной передачей на российском телевидении в 2018 году, следует из исследования компании Mediascope. Его рейтинг составил 20,2 при доле 63,6.
В топ-10 вошли шесть матчей футбольного мирового первенства, хоккейный финал зимней Олимпиады. Кроме того, сразу четыре матча мундиаля – три с участием сборной России и финал – оказались популярнее новогодней речи президента России Владимира Путина на Первом канале и России 1.
Топ-10 уникальных программ за 2018 год
Программа
Телеканал
Дата
Начало
Окончание
Рейтинг
Доля
1
Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Россия - Хорватия)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7/7/2018
20:39
0:01
20.2
63.6
2
Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Испания - Россия)
РОССИЯ 1
7/1/2018
16:44
19:55
18.6
57.7
3
Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Франция - Хорватия)
РОССИЯ 1
7/15/2018
17:44
20:35
16.2
53.9
4
Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Россия - Египет)
РОССИЯ 1
6/19/2018
20:44
23:04
15.8
47.4
5
Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
12/31/2018
23:55
0:04
14.5
33.1
6
Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Россия - Саудовская Аравия)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6/14/2018
17:55
20:00
14.1
48.3
7
XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей (Россия - Германия)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
2/25/2018
8:47
10:26
12.8
52.3
8
Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
РОССИЯ 1
12/31/2018
23:55
0:04
12.2
27.6
9
Последний богатырь
РОССИЯ 1
1/1/2018
20:30
22:28
11.8
32.2
10
Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Уругвай - Россия)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6/25/2018
16:39
18:59
11.8
48.4
Рейтинг (%) – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от населения (в рамках выбранной ЦА).
Доля аудитории (%) – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от всей ТВ-аудитории.
Правила составления топ программ:
1. Таблица Топ содержит список выходов телепрограмм с самыми высокими рейтингами.
2. Для регулярных программ (выходивших несколько раз в течение анализируемого периода) в топах указывается только один выпуск программы, получивший наибольший рейтинг.
3. При составлении Топ не учитываются телепрограммы, длительность которых менее 5 минут.
4. В случае если программа прерывается другой передачей (например, выпуском новостей), в топ попадает только та часть программы, которая получила максимальный рейтинг. Это применимо и для спортивных матчей – если между таймами показывалась другая передача, в топ попадет тайм с наибольшим рейтингом. Усредненные показатели не публикуются.