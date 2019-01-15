Матч ¼ финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия стал самой рейтинговой программой на ТВ в 2018 году - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 14:53Автор: Зибрак Артем

Матч ¼ финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия стал самой рейтинговой программой на ТВ в 2018 году

Четвертьфинальный матч чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии (1:1, 3:4 по пен.) стал самой рейтинговой уникальной передачей на российском телевидении в 2018 году, следует из исследования компании Mediascope. Его рейтинг составил 20,2 при доле 63,6.

В топ-10 вошли шесть матчей футбольного мирового первенства, хоккейный финал зимней Олимпиады. Кроме того, сразу четыре матча мундиаля – три с участием сборной России и финал – оказались популярнее новогодней речи президента России Владимира Путина на Первом канале и России 1.

Топ-10 уникальных программ за 2018 год

Программа

Телеканал

Дата

Начало

Окончание

Рейтинг

Доля

1

Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Россия - Хорватия)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7/7/2018

20:39

0:01

20.2

63.6

2

Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Испания - Россия)

РОССИЯ 1

7/1/2018

16:44

19:55

18.6

57.7

3

Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Франция - Хорватия)

РОССИЯ 1

7/15/2018

17:44

20:35

16.2

53.9

4

Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Россия - Египет)

РОССИЯ 1

6/19/2018

20:44

23:04

15.8

47.4

5

Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

12/31/2018

23:55

0:04

14.5

33.1

6

Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Россия - Саудовская Аравия)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6/14/2018

17:55

20:00

14.1

48.3

7

XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей (Россия - Германия)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

2/25/2018

8:47

10:26

12.8

52.3

8

Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина

РОССИЯ 1

12/31/2018

23:55

0:04

12.2

27.6

9

Последний богатырь

РОССИЯ 1

1/1/2018

20:30

22:28

11.8

32.2

10

Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Уругвай - Россия)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6/25/2018

16:39

18:59

11.8

48.4

Рейтинг (%) – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от населения (в рамках выбранной ЦА).

Доля аудитории (%) – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от всей ТВ-аудитории.

Правила составления топ программ:

1. Таблица Топ содержит список выходов телепрограмм с самыми высокими рейтингами.

2. Для регулярных программ (выходивших несколько раз в течение анализируемого периода) в топах указывается только один выпуск программы, получивший наибольший рейтинг.

3. При составлении Топ не учитываются телепрограммы, длительность которых менее 5 минут.

4. В случае если программа прерывается другой передачей (например, выпуском новостей), в топ попадает только та часть программы, которая получила максимальный рейтинг. Это применимо и для спортивных матчей – если между таймами показывалась другая передача, в топ попадет тайм с наибольшим рейтингом. Усредненные показатели не публикуются.

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