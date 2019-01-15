Матч ¼ финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия стал самой рейтинговой программой на ТВ в 2018 году

Футбол 15 января 2019 14:53 Автор: Зибрак Артем

Четвертьфинальный матч чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии (1:1, 3:4 по пен.) стал самой рейтинговой уникальной передачей на российском телевидении в 2018 году, следует из исследования компании Mediascope. Его рейтинг составил 20,2 при доле 63,6.

В топ-10 вошли шесть матчей футбольного мирового первенства, хоккейный финал зимней Олимпиады. Кроме того, сразу четыре матча мундиаля – три с участием сборной России и финал – оказались популярнее новогодней речи президента России Владимира Путина на Первом канале и России 1.

Топ-10 уникальных программ за 2018 год

Программа Телеканал Дата Начало Окончание Рейтинг Доля 1 Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Россия - Хорватия) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7/7/2018 20:39 0:01 20.2 63.6 2 Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Испания - Россия) РОССИЯ 1 7/1/2018 16:44 19:55 18.6 57.7 3 Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Франция - Хорватия) РОССИЯ 1 7/15/2018 17:44 20:35 16.2 53.9 4 Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Россия - Египет) РОССИЯ 1 6/19/2018 20:44 23:04 15.8 47.4 5 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина ПЕРВЫЙ КАНАЛ 12/31/2018 23:55 0:04 14.5 33.1 6 Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Россия - Саудовская Аравия) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6/14/2018 17:55 20:00 14.1 48.3 7 XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей (Россия - Германия) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2/25/2018 8:47 10:26 12.8 52.3 8 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина РОССИЯ 1 12/31/2018 23:55 0:04 12.2 27.6 9 Последний богатырь РОССИЯ 1 1/1/2018 20:30 22:28 11.8 32.2 10 Футбол. Чемпионат Мира 2018 (Уругвай - Россия) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6/25/2018 16:39 18:59 11.8 48.4

Рейтинг (%) – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от населения (в рамках выбранной ЦА).

Доля аудитории (%) – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от всей ТВ-аудитории.

Правила составления топ программ:

1. Таблица Топ содержит список выходов телепрограмм с самыми высокими рейтингами.

2. Для регулярных программ (выходивших несколько раз в течение анализируемого периода) в топах указывается только один выпуск программы, получивший наибольший рейтинг.

3. При составлении Топ не учитываются телепрограммы, длительность которых менее 5 минут.

4. В случае если программа прерывается другой передачей (например, выпуском новостей), в топ попадает только та часть программы, которая получила максимальный рейтинг. Это применимо и для спортивных матчей – если между таймами показывалась другая передача, в топ попадет тайм с наибольшим рейтингом. Усредненные показатели не публикуются.