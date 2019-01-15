Чернов покинул «Зенит» и пройдет просмотр в «Урале»

Футбол 15 января 2019 14:59 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Липкин Антон

Срок контракта защитника истек в конце 2018 года.

Защитник Евгений Чернов ушел из «Зенита» по окончания срока контракта, сообщает «Спорт день за днем». По информации источника, 26-летний игрок обороны пройдет просмотр в «Урале».

Напомним, Чернов перешел в «Зенит» из «Томи» в феврале 2016 года. За три года он провел за команду 13 матчей, в которых сделал две голевые передачи. Также на его счету 38 матчей, один гол и восемь результативных передач за «Зенит-2» в ФНЛ.

В первой части нынешнего сезона Чернов выходил на поле в пяти матчах в премьер-лиге и одном – в Кубке России. Причем все из них начинал в стартовом составе.

Добавим, что в 2017-2018 годах защитник, выступающий на левом фланге, играл на правах аренды в «Тосно».