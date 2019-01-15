Чернов покинул «Зенит» и пройдет просмотр в «Урале» - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 14:59Источник: «Спорт день за днем»Автор: Липкин Антон

Чернов покинул «Зенит» и пройдет просмотр в «Урале»

Срок контракта защитника истек в конце 2018 года.

Защитник Евгений Чернов ушел из «Зенита» по окончания срока контракта, сообщает «Спорт день за днем». По информации источника, 26-летний игрок обороны пройдет просмотр в «Урале».

Напомним, Чернов перешел в «Зенит» из «Томи» в феврале 2016 года. За три года он провел за команду 13 матчей, в которых сделал две голевые передачи. Также на его счету 38 матчей, один гол и восемь результативных передач за «Зенит-2» в ФНЛ.

В первой части нынешнего сезона Чернов выходил на поле в пяти матчах в премьер-лиге и одном – в Кубке России. Причем все из них начинал в стартовом составе.

Добавим, что в 2017-2018 годах защитник, выступающий на левом фланге, играл на правах аренды в «Тосно».

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