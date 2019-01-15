Джорджо Кьеллини: Победа в Лиге чемпионов – это цель, потому что Роналду в «Ювентусе»

Футбол 15 января 2019 15:54 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

Защитник и капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини оценил игру Криштиану Роналду в туринской команде.

«Криштиану забил много голов. Он часто забивал нам и много раз рушил мои мечты. Так было в Кардиффе, Мадриде, Турине. Раньше победа в Лиге чемпионов была мечтой. Теперь — это цель, потому что Роналду — лучший игрок в мире, и он у нас.

У него фантастические навыки. Его отношение к футболу, то, как он работает, готовится к матчу, как живет каждый день, все это может помочь нам. Команда с его приходом изменилась.

Первые три месяца получились почти совершенными. Думаю, «Ювентус» является одним из фаворитов Лиги чемпионов, наравне с «Барселоной», «Манчестер Сити», «Реалом», «Баварией». Но есть еще «ПСЖ» и «Атлетико». Эти команды тоже могут выиграть. Мы далеки от ключевых матчей», - приводит слова Кьеллини BBC.

В плей-офф Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Атлетико». На счету Роналду в текущем сезоне 15 мячей и восемь голевых передач в 25 матчах за туринский клуб.