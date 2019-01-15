«Севилья» летом хочет подписать контракт с защитником «Зенита» Нету

Футбол 15 января 2019 16:21 Источник: Record Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Зенита» Луиш Нету попал в сферу интересов «Севильи». Об этом сообщает Record.

«Севилья» намерена подписать контракт с Нету летом, когда истечет срок его контракта с «Зенитом» и он станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что 30-летний португалец может вернуться в чемпионат Португалии. Нету может пополнить ряды лиссабонского «Спортинга».

Напомним, Нету перешел в «Зенит» в 2013 году. В составе российского клуба он выиграл чемпионат, Кубок и два Суперкубка страны.

На данный момент защитник провел 11 матчей в РПЛ и не отметился голевыми действиями на поле.