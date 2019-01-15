«Ахмат» объявил о переходе польского полузащитника Шиманьского (видео)

Футбол 15 января 2019 18:11 Источник: ФК «Ахмат» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник сборной Польши Дамиан Шиманьски стал игроком грозненского «Ахмата».

Во вторник состоялся официальный переход польского легионера Дамиана Шиманьски в «Ахмат». Футболист прибыл в расположение команды в Турции, прошёл медицинское обследование, после которого заключил контракт с клубом на 4,5 года. pic.twitter.com/Eu9vxyvSqK — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 15 января 2019 г.

Контракт 23-летнего хавбека с «Ахматом» рассчитан на 4,5 года. Ранее Шиманьски выступал за «Вислу» с 2017 года.

Ранее сообщалось, что трансфер хавбека обошелся российскому клубу в 1,5 млн евро. Переход Шиманьского стал для «Вислы» вторым в списке самых прибыльных в клубной истории.

В текущем сезоне футболист провел 23 матча, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. В активе Шиманьски четыре матча за сборную Польши.