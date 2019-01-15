«Ахмат» объявил о переходе польского полузащитника Шиманьского (видео) - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 18:11Источник: ФК «Ахмат»Автор: Сметанникова Дарья

«Ахмат» объявил о переходе польского полузащитника Шиманьского (видео)

Полузащитник сборной Польши Дамиан Шиманьски стал игроком грозненского «Ахмата».

Контракт 23-летнего хавбека с «Ахматом» рассчитан на 4,5 года. Ранее Шиманьски выступал за «Вислу» с 2017 года.

Ранее сообщалось, что трансфер хавбека обошелся российскому клубу в 1,5 млн евро. Переход Шиманьского стал для «Вислы» вторым в списке самых прибыльных в клубной истории.

В текущем сезоне футболист провел 23 матча, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. В активе Шиманьски четыре матча за сборную Польши.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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