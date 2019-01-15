Пол Инс: Я мог бы сделать тоже самое, что сделал Сульшер в «Манчестер Юнайтед»

Футбол 15 января 2019 18:38 Источник: Goal.com

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс заявил, что исполняющий обязанности главного тренера команды Оле-Гуннар Сульшер не сделал ничего особенного.

- Давайте будем честными, ситуация в «Манчестер Юнайтед» уже не могла быть хуже, чем до ухода Жозе Моуринью. Над клубом, игроками, болельщиками и сотрудниками команды висело темное облако. Это сказалось на выступлениях «Манчестер Юнайтед».

Пришел Оле со своим дружелюбным лицом и успокаивающим взглядом, и всем показалось, что игроки начали выкладываться. Кандалы были сняты, но это не значит, что Оле подходит для этой работы.

Я мог бы пойти и сделать тоже самое, или это мог сделать Стив Брюс. Да любой мог бы сделать то, что сделал Сульшер. Это совсем не сложно — дать игрокам свободу и поднять их настроение, - приводит слова Инса Goal.com.

Ранее британское издание Manchester Evening News сообщило что, Фергюсон помогает норвежскому специалисту проводить предматчевый анализ и принимает участие в выборе состава на игру.