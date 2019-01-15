Башкиров находится на просмотре в «Рубине» (фото)

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров находится в просмотре в «Рубине». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.
Вместе с нашей командой на сборе в Турции тренируется полузащитник Евгений Башкиров, находящийся на просмотре!☝🏻— «Рубин» Казань (@fcrk) 15 января 2019 г.
Ранее он выступал за «Зенит», «Томь» и «Крылья Советов».#КОС_РубиновыеСборы pic.twitter.com/sCvNxYBwEy
27-летний полузащитник тренируется с «Рубином» на сборе в Турции. После его просмотра может состояться переход Башкирова в казанский клуб.
Ранее сообщалось, что Башкиров выставлен «Крыльями Советов» на трансфер. Ранее футболист выступал за «Зенит» и «Томь».