Башкиров находится на просмотре в «Рубине» (фото)

Футбол 15 января 2019 18:44 Источник: ФК «Рубин» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров находится в просмотре в «Рубине». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Вместе с нашей командой на сборе в Турции тренируется полузащитник Евгений Башкиров, находящийся на просмотре!☝🏻



Ранее он выступал за «Зенит», «Томь» и «Крылья Советов».#КОС_РубиновыеСборы pic.twitter.com/sCvNxYBwEy — «Рубин» Казань (@fcrk) 15 января 2019 г.

27-летний полузащитник тренируется с «Рубином» на сборе в Турции. После его просмотра может состояться переход Башкирова в казанский клуб.

Ранее сообщалось, что Башкиров выставлен «Крыльями Советов» на трансфер. Ранее футболист выступал за «Зенит» и «Томь».