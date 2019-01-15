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Футбол15 января 2019 18:44Источник: ФК «Рубин»Автор: Сметанникова Дарья

Башкиров находится на просмотре в «Рубине» (фото)

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров находится в просмотре в «Рубине». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

27-летний полузащитник тренируется с «Рубином» на сборе в Турции. После его просмотра может состояться переход Башкирова в казанский клуб.

Ранее сообщалось, что Башкиров выставлен «Крыльями Советов» на трансфер. Ранее футболист выступал за «Зенит» и «Томь».

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