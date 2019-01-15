Орещук – о трансфере Шиманьского в «Ахмат»: Он такой же жесткий и наглый, как Вернблум - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 19:18Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Орещук – о трансфере Шиманьского в «Ахмат»: Он такой же жесткий и наглый, как Вернблум

Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал трансфер Дамиана Шиманьского в «Ахмат».

«Шиманьский славится тем, что здорово играет впереди, хорошо видит поле, может как отдать голевую передачу, так и сам отличиться. Недаром он был одним из лучших ассистентов польского чемпионата. Хотя он играет на позиции бокс-ту-бокс. Он хорошо сложен, здорово играет на стандартах. У него есть все качества для игрока середины поля. Он даже манерой своей игры похож на Понтуса Вернблума. Он такой же жесткий, наглый и злой футболист. После того, как стороны ударили по рукам, у Шиманьского появились два предложения от двух итальянских клубов из Серии А, которые тоже были заинтересованы Шиманьским. Нужно сказать спасибо агенту Мариушу Пекарски. Он повел себя по-мужски по отношению к «Ахмату» и отверг предложения итальянских клубов. Было бы не красиво вести переговоры с клубами, когда уже было достигнуто соглашение с «Ахматом», - цитирует Орещука Sport24.ru.

Контракт 23-летнего хавбека с «Ахматом» рассчитан на 4,5 года. Ранее Шиманьски выступал за «Вислу» с 2017 года.

Ранее сообщалось, что трансфер хавбека обошелся российскому клубу в 1,5 млн евро. Переход Шиманьского стал для «Вислы» вторым в списке самых прибыльных в клубной истории.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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