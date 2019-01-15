«Фиорентина» за 12 млн евро выкупила у «Эмполи» 18-летнего полузащитника

Полузащитник «Эмполи» Хамед Траоре стал игроком «Фиорентины», но завершит сезон на правах аренды в составе синих, сообщает пресс-служба клуба из Флоренции.
18-летний представитель Кот-д’Ивуар подписал соглашение с командой Стефано Пиоли, рассчитанное на четыре года.
#Traorè è un calciatore della Fiorentina— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 15 января 2019 г.
Leggi il comunicato ufficiale 👉 https://t.co/BucLjAdQJv#NoiSiamoFirenze ⚜️ #InsiemeSiamoPiùForti pic.twitter.com/UNn4XvYQC8
Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, фиолетовым пришлось заплатить за хавбека порядка 12 миллионов евро.
Траоре является воспитанником «Эмполи» и выступал за команды различных возрастов клуба с 2016 года. В текущем сезоне в составе основной команды синих Хамед принял участие в 17 играх во всех турнирах и забил один мяч.